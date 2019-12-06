: Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

06.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:35

Van'ın Muradiye, Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Muradiye Belediye Eşbaşkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan; Özalp Belediye Eşbaşkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci; Başkale Belediye Eşbaşkanı İhsan Güler.

Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP'li belediye eşbaşkanları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eşbaşkanların gözaltına alınmasının ardından belediye binaları da polisler tarafından abluka altına alındı.

3 BÜYÜKŞEHİR 24 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart seçimlerinin ardından ilk olarak 19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.

Bu kayyumları diğer il ve ilçeler takip etti, hala da ediyor. Şu ana kadarki 'kayyum kronolojisi' şöyle:

17 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp

18 Eylül'de Erzurum'un Karıyazı

18 Ekim'de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin

22 Ekim'de Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'ın Erciş

29 Ekim'de Şırnak'ın Cizre

2 Kasım'da Van'ın Saray

4 Kasım'da Mardin'in Kızıltepe

9 Kasım'da Van'ın İpekyolu

13 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ile Şırnak'ın İdil ilçeleri ve Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi

16 Kasım'da Mardin'in Savur, Mazıdağ ve Derik ile Urfa'nın Suruç

Böylece bugüne dek HDP'nin üçü büyükşehir olmak üzere toplam 24 belediyesine kayyum atanmış oldu.

Kaynak: AA

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