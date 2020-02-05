: Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:47

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Arama çalışmalarına katılan kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü, çığ altında kalanlar var. Bölgeye yeni kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çığ altında kalan 2 vatandaşın da arma kurtarma çalışmaları devam ediyordu fakat bölgeden bir kötü haber daha geldi. Edinilen son bilgilere göre, 2 vatandaşımızı arayan arama kurtarma ekibinin üzerine de çığ düştü.

VALİ UYARMIŞTI

Sabah saatlerinde olay yerinde açıklama yapan Van Valisi Bilmez, bölgede tekrardan çığ tehlikesi olduğunu söylemişti. Bilmez, çığın ardından yağan karın tekrar çığ tehlikesi oluşturduğunu vurgulayarak, "Yeterli ekip ve ekipmanımız var. İnşallah çığın altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye de kısa zamanda ulaşılır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapıldı. Hayati tehlikesi olan şu anda bulunmuyor" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi.

Kaynak: AA

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