Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor
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Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor

Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı...

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin bulunduğu Van heyetinin Ankara'daki ziyaret ve temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı kabinesinden birçok bakan ile görüşen Van heyeti, en son Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı ile yapılan toplantıda Van'ın turizm potansiyeli, kültürel zenginliğinin geliştirilmesi ve korunması konuları değerlendirildi. Dünya üzerindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve halen yaşam alanı olarak kullanılan Van'da turizm sektöründeki altyapı sıkıntılarının istişare edildiği görüşmede, AK Parti hükümetleri döneminde ivme kazanan yatırımların yetersiz kaldığı ifade edildi. Coğrafyanın bütün zenginlik ve çeşitliliğine rağmen Van'ın turizmde olması gereken seviyenin altında kalması, kamu eliyle bazı düzenleme ve müdahalelerin yapılmasını zorunlu kıldığı dile getirildi. Bu konuda Van Gölü Havzası'nın tamamının Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiği ele alındı.

Van gündemli yapılan toplantıda, Van Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi projesinin yatırım programına alınması, Hoşab Kalesi ve çevre düzenleme projesinin desteklenmesi ile eski Van kentinin doğusunda bulunan Selçuklu dönemine ait Kızıl Cami ve Ulu Camii'nin restore edilmesi talep edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı da ziyaret eden Van heyeti, Bakan Yanık'a yeni görevinde başarılar diledi. Van ile ilgili proje ve yatırımların da görüşüldü ziyarette milletvekilleri, Van'ın sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi vererek Bakan Yanık'ı Van'a davet etti. Van'ın çevre illerden ve kırsaldan yoğun göç alan bir şehir olduğu bilgisi paylaşılarak özellikle aile destek merkezleri yatırımı konusunda pozitif ayrımcılık talep edildi. Ayrıca yatırım programında bulunan Erciş Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğüne ait binanın da 2021 yılında ihale edilmesi istenildi. - VAN

Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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