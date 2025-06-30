VAN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini

VAN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini
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Van'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde değişken hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 30 Haziran'da Van'da sıcaklıklar nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Van'da da hava sıcaklıklarının düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 30 Haziran Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 30 Haziran Van'da hava durumu nasıl? Van'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

VAN HAVA DURUMU NASIL?

Van'da yaz güneşi etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Van'da hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor.

Van'da bugün en düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık ise 27°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık değerlerinin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VAN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahminiVan hava durumu

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