Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Van'da Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sona eren programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Uçkan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Vali Bilmez, programın ardından Uçkan ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Hakkari

Valilik binası önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha sonra Gür ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti, günlerini kutladı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bora Gürgan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunduğu törende, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

Muş

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir Öğretmenler Günü yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün öğrencilerle kutlandığında daha anlamlı olduğunu ifade eden Kıvanç, "Öğrencilerimizin değeri bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öğretmen arkadaşlarımız, okullarımız kapalı olsa dahi birçok yöntem ve teknikle çocuklarımıza ulaşmak, müfredatı tamamlamak için gayret sarf ediyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı