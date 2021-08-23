Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilleri, serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilleri, serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Tatvan ilçesinin Reşadiye bölgesindeki sahiller, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Reşadiye bölgesinde Van Gölü'ne girerek plajda güneşlenen vatandaşlar, keyifli zaman geçiriyor. Ağustos ayında hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek isteyen vatandaşlar hem yüzüyor hem de piknik yaparak zaman geçiriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşların ilgi gösterdiği Van Gölü sahilleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Van Gölü'nün berrak suyunda serinleyen Gökhan Açar, "Mümkün oldukça pikniğe ve yüzmeye buraya geliyoruz. Reşadiye güzel bir yer. Suyu da çok temiz. Çoğu yerden daha iyidir" dedi.

Herkesi Van Gölü'nde yüzmeye davet eden Hasan Kızılağaç da, "Reşadiye'nin ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasını görüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Gölü görülmeye değer bir yer. Sadece Van Gölü değil, Nemrut Gölü de eşsiz manzarasıyla misafirlerini bekliyor. Herkesin buralara gelip görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı