Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı
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Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

- Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinden botla Van Gölü'ne açılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı
28.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:26

- Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinden botla Van Gölü'ne açılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre; Ahlat ilçesinde ikamet eden Kadir Deveci (33), balık tutmak üzere dün akşam saatlerine doğru botla Van Gölü'ne açıldı. Gece boyunca kendisinden haber alınamayan Deveci için sabah saatlerinde Van Gölü'nde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerine doğru Ahlat - Tatvan arasında bulunan Adabağ köyüne yakın bir bölgede Kadir Deveci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Kadir Deveci'nin bot küreğinin kırılması nedeniyle dalgayla birlikte saatlerce sürüklendiği ve soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahlat Selçuklu Mahalle Muhtarı Abdullah Deveci'nin oğlu olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Kadir Deveci'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tatvan'daki hastaneye kaldırıldı.

Van Gölü'ne açılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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