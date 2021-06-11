Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı
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Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı.

Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, dünyanın en ilginç ekosistemine sahip Van Gölü'nde sodalı göllerde görülen mikrobiyalitlerin olduğunu söyledi.

Gölün derinliklerindeki tatlı su çıkışlarında oluşumu binlerce yılı bulan mikrobiyalitlerin büyük yapılar oluşturduğunu belirten Akkuş, şöyle dedi:

"Dünyanın farklı yerlerindeki mercanların boyu 5-10 metreyken Van Gölü'ndekilerin boyları 30-40 metreyi bulabiliyor. Yani gölün dibine indiğinizde adeta çiçek açmış ağaçlar gibi devasa mercanları görebilirsiniz. Bugünlerde Van Gölü sularının çekilmesiyle dünyanın en gizemli bu yapıları gün yüzüne çıktı. Görmek isteyenler için adeta bir fırsat doğdu."

Akkuş, mikrobiyalitlerin binlerce yılda oluştuğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün Van Gölü'nde ortaya çıkan mikrobiyalitler küçük boylarına rağmen binlerce yıl yaşında. Bu mercanlar özellikle bölgenin yüzlerce yıl önceki iklimine yönelik büyük gizemler, sırlar barındırıyor. Bundan yüzlerce yıl önce Erek Dağı civarında 'hangi ağaçlar yetişiyordu' dediğimizde, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere ve gölün tabanına bakmamız gerekiyor. Bunlar adeta bu bölgenin birer şahidi, tarihi, hayatını kaydeden birer kitapları gibi ve gölün derinliklerinde meraklılarını bekliyor."

Bazı bölgelerde 200 metreye varan yatay çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında ortaya çıkan mikrobiyalitleri görmek isteyenler, Gevaş ilçesinin İnköy Mahallesi kıyılarına geliyor.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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