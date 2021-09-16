Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış

DÜNYADA sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin artışı dikkat çekiyor. Kaçak avlanmalara karşı alınan önlemlerle çoğalan inci kefali, aynı zamanda kentte birçok balıkçıya geçim kaynağı sağlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş"Van Gölü'nde 90'lı yıllarda tekne sayısı 10'larla ifade edilirken, bugün 165 balıkçı teknesi var" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ancak üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. Yasak boyunca jandarma ve polis ekipleri, kaçak avlanmalara karşı karadan ve havadan sıkı denetimler yapıyor. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yasak döneminde alınan önlemler sayesinde inci kefalinin boyu uzarken, sayısı da her geçen yıl artıyor. 9 ay boyunca gölde avlanan inci kefali, 15 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.

15 Temmuz'dan sonra 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle atan balıkçılar da son 20 yılın en bereketli sezonunu geçirdiklerini anlattı. Balıkçı Atilla Dağdelen, "Sabahın erken saatlerinde karadan yaklaşık 3 kilometre uzaklaşıp, 1400 metre uzunluğundaki ağlarımızı bırakıyoruz, 1 gün sonra da gelip 'Vira bismillah' deyip çekiyoruz. Bu yıl kolluk kuvvetlerimiz güzel bir çalışma yaparak, balıkların korunmasını sağladı. Haliyle bu da balığın artmasına neden oldu. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum ve böyle bereketli bir sezon görmedim. Günlük 500 kilo balık elde ediyoruz. Burada yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok farklı illerde bulunan müşterilerimize de gönderiyoruz. Balığın koruma çalışmaları olumlu sonuçlar verdi. Umarız, bu bereketini uzun süre devam ettirir" dedi.