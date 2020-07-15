Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı
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Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı

Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandıVAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından çalışmalar sürüyor.

15.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:29

Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı

VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından çalışmalar sürüyor. Toplam 33 kaçak göçmenin cansız bedeninin çıkarıldığı Van Gölü'nde, çalışmalara bugün yeniden başlandı. Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Özel ekiplerin ROW cihazlarıyla tespit edip görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Şu ana kadar karaya vuran ve teknenin içinden çıkarılan ceset sayısı 33'e yükselirken, dün durum değerlendirmesi ve cihazların bakımı için yapılmayan çalışmalara bugün yeniden başlandı. Teknenin tespit edildiği Çarpanak Adası açıklarına gelen Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma İç güvenlik Timleri, cihazları tekneye yükleyerek, bölgeye doğru hareket etti.

Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı

Kaynak: DHA

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