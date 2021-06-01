Van Gölü'mü? Bitlis Gölü'mü? tartışması yeniden gündemde

NASA'nın düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" isimli, online fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi; Van Gölü'mü? Bitlis Gölü'mü? Tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

NASA'nın düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" isimli, online fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi; Van Gölü'mü? Bitlis Gölü'mü? Tartışmasını yeniden gündeme getirdi.Bitlis Beş Minare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı astronotlarından Kate Rubins'in uzaydan çekmiş olduğu Van Gölü fotoğrafı NASA'nın düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında 1'inci oldu.

Fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i tebrik ediyor, kendilerini Bitlis'e davet ediyorum. Yarışmanın oylamasında emeği geçen herkese de ayriyeten içtenlikle teşekkür ediyorum."

VAN GÖLÜ'NÜN YÜZDE 65'İ BİTLİS SINIRLARI İÇERİSİNDE"

Bildiğiniz üzere Van Gölü; Bitlis il sınırları içinde bulunan volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu, bölgedeki tektonik çöküntü alanının önünün kapanmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür. 3.713 km2 yüzölçümü ile Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün % 65'lik kısmı Bitlis ili sınırları içindedir. Bakın % 65 gibi önemli bir orandan, yani 3'te 2'lik kısımdan bahsediyoruz. % 65 gibi bir oranda, herhangi bir göle kıyısı olup, ismini başka bir ilden, ilçeden, beldeden vs. alan Dünya'da başka bir örneği varmıdır? Yani en azından bu gölümüzün isminin Bitlis Van Gölü olmasını istiyoruz." dedi.

Dünya çapındayapılan bir yarışmada , neredeyse bir milyona yakın oy kullanıldı ve % 65'i Bitlis il sınırlarının içerisinde olan gölde Bitlis kelimesi geçmedi. Bitlis iline gelen ve Van Gölü havzasında gezen misafirlerin bile kafası karıştı. Gelen turislerde bu gölün isminin Bitlis Gölü olması gerektiğini söylüyorlar. Tarihsel bir çok yazılı kaynak'ta 'Tatvan Denizi' olarak geçiyor. Hatta yöre halkının önemli bir kısmı da 'Behra Tatvane' der. Bu göl ve çevresinde deniz sporları başta olmak üzere birçok sosyal, sportif organizasyonlar yapılmakta olup, sürekli Van ismi ön plana çıkıyor.

Kaynak: Bültenler