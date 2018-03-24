Van Gölü Ekspresi Tatvan'a Geliyor

Ankara'dan yarın yola çıkacak Van Gölü Ekspresi için Tatvan'da hazırlıklara başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, turizme yeşil ışık yaktıklarını söyledi.

Van Gölü Ekspresi için karşılama programı yapacaklarını ifade eden Başkan Aksoy şunları kaydetti:

"İlk kafilemiz 25 Mart'ta saat 13'te hareket edecek ve 26 Mart saat 13'te inşallah Tatvan garına intikal edecek. Biz burada kendilerini folklor ekibi gösterileri eşliğinde, çiçeklerle karşılayacağız.

Onları Tatvan'da misafir ettikten sonra Tatvan, Bitlis ve diğer ilçelerdeki medreseleri, kümbetleri, Selçuklu Mezarlığı ile Van Gölü, Aygır Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nün güzelliklerini kendilerine gösterme imkanı bulacağız.

Tatvan'da yapılacak olan konaklamanın ardından Van Gölü çevresinde bir gezi programı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Akdamar Adası'nı da görme imkanı bulacaklar. Biz bunun mutluluğunu ve Van Gölü Ekspresi'nin tekrar Tatvan'a gelmesinin sevincini yaşıyoruz."