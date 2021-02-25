Van Gogh'un sergilenmemiş eseri Montmartre 70 milyon TL'ye açık arttırmada
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Van Gogh'un sergilenmemiş eseri Montmartre 70 milyon TL'ye açık arttırmada

25.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:04
Van Gogh'un sergilenmemiş eseri Montmartre 70 milyon TL'ye açık arttırmada

Ünlü ressam Vincent van Gogh'un Fransa'da yaşadığı dönem yaptığı 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 70 milyon TL'ye Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyorBatı dünyası sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti...

Ünlü ressam Vincent van Gogh'un Fransa'da yaşadığı dönem yaptığı 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 70 milyon TL'ye Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor

Batı dünyası sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti Paris'in yerleşim yerlerinden Montmarte'deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak. Hiç bir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara (70 bin TL) Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor. Söz konusu eser, Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.


- Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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