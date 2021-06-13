VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER
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VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, Hasret Nur Köse (25) ile Burak Ünal (27), düğünleri öncesi balık bendindeki inci kefali göçünü izleyip, hatıra fotoğraf çektirdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Hasret Nur Köse (25) ile Burak Ünal (27), düğünleri öncesi balık bendindeki inci kefali göçünü izleyip, hatıra fotoğraf çektirdi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. İnci kefalinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunarken, normalleşme süreci ile birlikte başlayan düğün sezonunda çiftler de, inci kefalinin göçünü izlemeye geliyor. Erciş ilçesinde Hasret Nur Köse ve Burak Ünal çifti, balık bendine gelerek, inci kefalinin göçünü izleyerek, hatıra fotoğraf çektirdi.

İnci kefali göçünü izlemeye geldiklerini belirten Hasret Nur Köse, "Eşimle birlikte gelip inci kefallerinin göçünü izleyip, fotoğraf çektik. Balıkların harika bir göç yolculuğu var. Biz de en mutlu günümüzde gelip burada göçü izleyip, bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Çok mutluyuz" dedi.

VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER
VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER
VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER
VAN DÜĞÜN ÖNCESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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