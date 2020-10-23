Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremı 2011 kaç saniye sürdü?

Van depreminde kaç kişihayatını kaybetti? 2011 yılında Van'da meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası normalleşme süreci hala sürüyor. Peki Van depremi kaç şiddetinde oldu, kaç kişi yalamını yitirdi?

Van depreminin merkez üssü Tabanlı köyü olarak kayıtlara geçti. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde 644 kişi hayatını kaybetti ve bin 966 kişi de yaralandı. Diğer yandan maddi hasarın da oldukça fazla olduğu Van depremi sonrası bölgeye Türkiye'nin her yanından yardım ulaştırılmaya çalışıldı. İşte, Van depremi gelişimi...

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem en yıkıcı depremlerdendi ve ardından 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem de bölgeye zarar vermiştir.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir. Depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem olmuştur.

Deprem 25 saniye sürdü ve Kandilli verilerine göre 6.6 büyüklüğünde, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise şiddeti 7.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Depremde Merkez, Van'da 95 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı. 10 bina enkaz haline geldi.

Erciş'de 169 kişi yalamını yitirdi, 750 kişi yaralandı ve 55 bina enkaz haline geldi.

Diğer bölgelerde 337 kişi hayatını kaybetti ve 3052 kişi yaralandı. 2 bin 197 bina enkaz haline geldi.

VAN DEPREMİ HAKKINDA

Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi. Birçok kişi araçlarla şehri terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü.

Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü çalışmalar sonucu cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı.

"Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.