Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
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Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor

Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 18'inci haftada, 32 ailenin katılımıyla devam etti.

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 18'inci haftada, 32 ailenin katılımıyla devam etti. Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla il binası önüne yürüdü.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 18'inci haftada da 32 aileyle devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganı attı. HDP'liler ise eylemi, yine yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı.Van'ın Bahçesaray ilçesinden gelen Abdurrahman Tunç, 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Mutalip Tunç için eyleme katıldığını 4 çocuğundan biri olan Mutalip'in PKK sempatizanı olan HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve yılardır haber alamadığını söyledi.


Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
Van'daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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