VAN (İHA) - Van'daki çığ faciasının üzerinden iki yıl geçti

Çığ facialarını önlemek amacıyla riskli yollar bariyerle kapatıldı

VAN - Van'da 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 2020 yılında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında 11 jandarma, 9 güvenlik korucusu olmak üzere 42 kişi şehit oldu. 84 kişinin de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının üzerinden iki yıl geçti. Onlarca çığ riski olan karayolu, güzergahı kullananların korkulu rüyası olurken, bir daha aynı faciaların yaşanmaması adına da yeni önlemler alınıyor.

Yüksek çığ riski tespit edildi

Hava şartlarına göre zaman zaman irili ufaklı çığların düştüğü tehlikeli güzergahta, AFAD İl Müdürlüğünce incelenme yapıldı. Yüksek çığ riskinin tespit edildiği güzergah Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla, muhtemel faciaların önüne geçilmesi amacıyla bariyer yardımıyla ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından bariyerle kapatılan yola, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" şeklinde uyarı yazısı asıldı. Yolu kullanmak zorunda olan sürücüler ise uyarı yazının ardından geri dönüyor. Bahçesaray ilçesine ulaşım ise Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden sağlanıyor.

Uyarı levhaları yerleştirildi

Çığ riskinin olduğu bölgelerde yine Karayolları Bölge Müdürlüğünce sürücülerin daha dikkat etmesi amacıyla trafik uyarı levhaları yerleştirildi. Sürücüler ise uyarı levhalarını dikkate alarak Van-Çatak güzergahını temkinli kullanıyor.

Acil hastalar helikopterle alınıyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla görev aldığı güzergahta, riskli olmayan bazı bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Acil hastalar ise Sağlık İl Müdürlüğüne ait ambulans helikopterle bölgeden alınıyor. Öte yandan, 2020 yılında 4-5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında şehit olan 42 kişinin anısına 'Şehitlik Mescidi ve Çeşmesi' inşa edilmişti.

"Çığ faciası bizleri geçmiş yıllarımıza götürdü"

Konuya ilişkin konuşan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, çığ faciasında şehit olan 42 kişiye rahmet diledi. Çığ faciasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Başkan Arvas, "Meydana gelen çığ faciası eski Bahçerasay'ı geri getirdi. Bahçesaray'ın bir aydır yolu kapalıdır. Karayolları rahatlıkla çalışma yapamıyor. Bu da bize çok sıkıntı yaşatıyor. Hizan güzergahı vatandaşa ekonomik sıkıntılar yaşatıyor. Kiralar yüksek ve yol çok uzun. Vefat eden kardeşlerimizi mevlitle anacağız. Onları her zaman hatırlayacağız ve rahmetle anacağız" dedi.

Bahçesaray tünelinin yapılması aynı sıkıntıların yaşanmamasına vesile olacağını dile getiren Arvas, "Bizler çok üzgünüz. Acılar içerisinde yaşıyoruz. Bu üzüntüleri yeniden yaşamamak için tünelin bir an önce yaptırılması gerekiyor" diye konuştu.