Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti
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Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti

05.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:36

Van'da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyip zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti

BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLDİ

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti

BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLAR

Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü'nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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