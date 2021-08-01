Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız

Türkiye bir yandan batısı ve güneyindeki yangınlarla boğuşurken bir yandan da Van ve Hakkari'de meydana gelen sel felaketiyle mücadele ediyor. Selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız" dedi.

Herkes birçok ilde yaşanan orman yangınlarına üzülürken bir kötü haber de Van'ın Başkale ilçesinden geldi. İlçede dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkılmış, 30 evde de hasar meydana gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Van'daki selle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli, Twitter yaptığı açıklamada, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ALTUN: İHTİYAÇLARI EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi. Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir" dedi.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" demişti.