Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı Van'da valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Van'da valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İ.K, X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan aramada şüphelinin valizine gizlenmiş 189 gram Afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan İ.K, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA