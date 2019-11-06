Van'da, teröristlerin tuzakladığı eyp imha edildi
Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildiVAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinin Sulatı Mezrası kırsalında, "Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan EYP ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
VİDEO: Van'da, teröristlerin tuzakladığı eyp imha edildi