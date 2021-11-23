Terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.