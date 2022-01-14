Van'da sokağa bırakılan tehlikeli ırk 31 köpek koruma altına alındı

VAN (AA) - Van'da, "yasaklı ırklar" arasında yer alan köpeklere yönelik çalışmalar kapsamında kısırlaştırılan 47 pitbull cinsi köpeğe mikroçip takıldı, 31 köpek de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına aldı.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının, kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınmasına ilişkin süreç bugün sona erecek.

Gün sonuna kadar belirlenen türlerdeki köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine, kanun kapsamında 11 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu nedenle, hayvanların kısırlaştırma ve çip takma maliyetlerini karşılamak istemeyen bazı hayvan sahipleri, cezadan kurtulmak için vatandaşların güvenliği açısından risk taşıyan köpekleri sokağa bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi hayvan sahiplerine destek amacıyla 7 Ocak'tan itibaren söz konusu köpeklerin kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemlerini ücretsiz yapmaya başladı.

Belediye bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde başlatılan uygulama kapsamında, şu ana kadar 47 pitbull cinsi köpeğe mikroçip takılarak, kısırlaştırıldı. Belediye ekipleri tarafından sokaklardan toplanan ya da merkeze bırakılan 31 yasaklı ırk köpek de koruma altına alındı.

"Kayıt altına alınmayan köpekler için ceza uygulanacak"

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, yasaklı ırklar arasında yer alan köpekleri besleyen bazı hayvan sahiplerinin, kısırlaştırma ve çip taktırma ücretini karşılayabilecek durumda olmadığını söyledi.

Bu nedenle söz konusu hayvanlara mikroçip takılması, kısırlaştırma ve tedavilerinin yapılması gibi işlemleri merkez olarak üstlendiklerini belirten Allahverdi, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle kısırlaştırılan hayvanların kayıt altına alınmasını sağladık. Veteriner hekimlerimize bu anlamda teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışan ekibimizle, köpekleri burada kısırlaştırarak kayıt altına aldık." diye konuştu..

Allahverdi, 7 Ocak'tan bugüne kadar kısırlaştırdıkları pitbull cinsi köpek sayısının 47'ye ulaştığını ifade ederek, yasaklı ırklardan 31 köpeğin de merkezde koruma altında olduğunu aktardı.

"Kanun gereği burada kalacaklar. Tüm bakımları merkezimizde yapılacak. Bu hayvanlara özel padok oluşturuyoruz çünkü güneş, hava ve toprakla temas etmeleri gerekiyor." diyen Allahverdi, çalışmanın alt yapısını tamamladıklarını, kısa sürede hayata geçireceklerini kaydetti.

Allahverdi, gün sonuna kadar kısırlaştırma ve çip takma işlemini ücretsiz yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini, "14 Ocak'tan sonra kayıt altına alınamayan hayvanların ihbar edilmesi veya görülmesi durumunda sahibine 11 bin lira para cezası uygulanacağını ayrıca hukuksal süreçlerin başlatılacağını vatandaşlarımız bilmelidir. Bu konuda hassas davranmalarını özellikle tavsiye ediyoruz." diye tamamladı.