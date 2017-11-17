Van'da sık sık elektriği kesilen okulda elektrik üretti



VAN'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu'na 4 yıl önce atanan fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, sık sık elektriği kesilen okulun çatısına rüzgar türbini kurarak okulu elektriğe kavuşturdu.



İran sınırında bulunan Van'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray İlk ve Ortaokulu'nda sık sık elektriklerin kesilmesiyle sıkıntılar yaşanınca 27 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Mahmut Çakır, kendince bir çözüm üreterek sıkıntıyı giderdi. 4 yıl önce bu okula fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Çakır'ın ilk görev yeriydi. Mahmut Öğretmen'in ilk işi, Galatasaray Üniversitesi Vakfı'nın yaptırdığı okula fen laboratuvarı kurmak oldu. Ardından da derslere başladı. Ancak okulda sık sık elektrik kesilmesi çalışmalarını aksatıyordu. Bunun üzerine Mahmut Öğretmen, rüzgar türbini yapmak için kolları sıvadı. Önce plastik borulardan kanat yaptı, demir ve sacla ise kuyruk tasarladı. Bulduğu bir motoru tamir etti ve 4 aylık çalışmanın sonucunda okulun çatısına küçük çaplı bir rüzgar türbini kurdu. Türbin, okulun elektrik ihtiyacını giderdi.



8'nci sınıf öğrencisi Mizgin Karakoç, elektrik sorunu yaşadıklarını, Mahmut öğretmenin projesi sayesinde elektrikler gittiği halde kendi elektriklerini kendilerinin üretebildiğini belirtti.



Sever Karakoç isimli öğrenci ise şöyle konuştu:



"Bu sistem Enerji sağlıyor, elektrik üretiyor. Elektriksiz bir günümüz olmuyor elektrik sorunumuz ortadan kalktı. Bize verilen proje ödevlerini yaptığımız sırada elektrikler kesildiğinde ödevimiz yarıda kalıyordu, ders notlarında düşük alıyorduk. Şimdi ise bu proje sayesinde elektrikler kesilse bile hiç sıkıntı çekmiyoruz, ödevlerimizi zamanında yapıyoruz. Keşke Mahmut Hoca bu projeyi yaptıktan sonra gitmeseydi, o da bizimle birlikte bu enerjiyi kullanabilseydi. Daha başka projelerle yine birlikte ders işleyebilseydik. Geri gelse de yeni bir proje daha yapabilseydik. Mahmut Hocaya çok teşekkür ediyoruz"



Mahmut öğretmenin öğrencilerle birlikte bu projeyi başardığını belirten Okul Müdür Yardımcısı Elif Tuğba Keskin, şöyle konuştu:



"Okulumuzun elektrik problemi oluyordu ve sık sık elektriklerimiz kesiliyordu. Mahmut Hocamız böyle bir projeyi tasarladı ve çocuklarımızla hep birlikte başardılar. Kısmen de olsa elektrik sorunlarımız ortadan kalktı. Projeyi başarılı buluyorum çocuklarla birlikte emek verilen bir proje en azından. Okulumuzun elektrik sorunu giderildi. Köyümüzde elektriklerimiz çok sık kesildiği için büyük sıkıntı çekiyorduk, ama şu an elektrikler kesildiğinde en azından devreye giren bir sistemimiz var. O yüzden bize çok yardımcı oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz."



Projede Mahmut öğretmen ile birlikte çalıştığını söyleyen okul personeli Zeki Karakoç, 'Mahmut hoca bizim Fen Hocamızdı bu sıkıntıları gidermek için bir proje geliştirelim dedi. Mahmut Hoca ile birlikte çalıştık. Rüzgar gücüyle bir elektrik elde etmeye çalıştık ve onu da başardık. TUBİTAK adı altında bu projemizde okulun yüzde 60'şını karşılayabiliyoruz. Bu projeyle fotokopi makinası, bilgisayar ve cep telefonlarını şarj edebilme imkanını sağladık. Ayrıca okulun aydınlatma sorununu da çözdük." dedi.



RÜZGAR ENERJİSİYLE AKÜLERİ DEPOLUYORLAR



Proje ile okulun bazı ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Okul Müdürü Kenan Alkan şöyle konuştu:



"Okulumuz Fen Öğretmeni Mahmut Çakır tarafından hazırlanan rüzgar gülü adı altında yapılan bir çalışmadır. Kendimize göre depolama cihazlarımız var. Bu sistemle bu cihazlarımıza enerji depolayarak sıkıntıları gideriyoruz. Voltajları daha yüksek enerji depolayabilen ve güç kaynağımız var. Rüzgar türbini çalıştığı andan itibaren bizlere vermiş olduğu enerjiyi depolamamız gerekiyor. Öncelik olarak yaptığımız telefon şarj cihazları 12 Wolt amperle çalışabilen sistemle başladık, daha sonra bilgisayar ve fotokopi cihazlarımızı çalıştırabilmemiz için daha büyük akü ve depolayıcı cihazlar kullandık. Genellikle bilgisayar, fotokopi ve telefon şarj cihazlarımızda kullanıyoruz. Burada elektrikler sıklıkla kesildiği için öğretmenlerimizin telefon şarj sorununu çözdük. Bunların dışında güneş enerjisi, botanik bahçesi ve okulumuzun bilim fuarı alanları ile aydınlatma sıkıntılarını giderdik."