Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak - Haberler
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Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarını, türkülerle anacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarını, türkülerle anacak.

Kovid-19 sürecinde büyük bölümü pandemi servisine dönüştürülen hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hastaların sağlığına kavuşabilmesi için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

Bu süreçte kaybettiklerini meslektaşlarını üzüntüsünü yaşayan çalışanlar, onları türkülerle anmak ve görevdeki arkadaşlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla koro oluşturdu.

Haftada 3 gün bir araya gelerek çalışma yapan 15 kadın ve 15 erkek sağlık personeli, özel günlerde konser vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. .

"Zor bir süreçten geçiyoruz"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhemşire Leyla Meral, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelelerinin devam ettiklerini söyledi.

Hastane çalışanlarına moral vermek istediklerini aktaran Meral, şunlar kaydetti:

"Hastanede bir koro oluşturduk. Arkadaşlarımız görevlerini aksatmadan nöbet çıkışlarında korodaki çalışmalara katılıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de fedakarca görev yapan personelimize hem moral vermek hem de Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızı türkülerle anmak istedik. Kovid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadelede hastane müdür yardımcımız Mehmet Veysi Göz ve hemşire Özlem Şahin'i kaybettik. Kovid-19 salgınına karşı verdikleri mücadelede yaşamının yitiren tüm arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağız."

"Bu sürecin zorlukları devam ediyor"

Hemşire İsmail Yıldız ise Kovid-19 salgınıyla mücadelede ciddi zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Toplum sağlığı adına hayatlarını kaybeden sağlık şehitlerini rahmetle andıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Kovid-19'a yakalanmış çok kişinin ameliyatına girdik. Önlüklerimizin üzerine giydiğimiz tulumlarla görev yapıyoruz. Bu sürecin zorlukları devam ediyor. 2 meslektaşımızı kaybettik. Beraber çalıştığınız arkadaşınızı kaybettikten bir gün sonra çalışmaya devam ederek hayat kurtarmaya çalışıyorsunuz. Koromuzda seslendireceğimiz parçalarla kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anacağız."

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak - Haberler
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