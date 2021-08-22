Van'da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı
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Van'da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı

Van'da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'da parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

Van'da parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesine ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği, anne ve babası refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı.

Bebek, kentteki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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