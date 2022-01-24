Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı

VAN'ın Edremit ilçesindeki bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömür çalıp satan 3 şüpheli yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan 125 torbadaki 3 ton kömürü çalanların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çaldıkları kömürleri başkalarına sattıkları tespit edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen kömürler ise okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.