Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı

Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

VAN'ın Edremit ilçesindeki bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömür çalıp satan 3 şüpheli yakalandı.

VAN'ın Edremit ilçesindeki bir okuldan 125 torba halinde 3 ton kömür çalıp satan 3 şüpheli yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan 125 torbadaki 3 ton kömürü çalanların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çaldıkları kömürleri başkalarına sattıkları tespit edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen kömürler ise okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Van'da okullara ait 3 ton kömürü çalıp satan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri

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