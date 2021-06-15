Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı
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Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | 3. Sayfa

- Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı Van'da gerçek hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları ve 10 şirket bünyesinde sigortalı göstererek 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 10...

- Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı

VAN - Van'da gerçek hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları ve 10 şirket bünyesinde sigortalı göstererek 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılması ve kamunun zarara uğratılmasına sebep olanlara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık)' soruşturması yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Dosya kapsamında korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla çıkartılan 4447 sayılı kanunla, salgın süresince işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen 'Nakdi Ücret Desteği' ödemesini gerçek hak sahipleri yerine, anlaşmalı oldukları ve toplam 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılmasına ve kamunun zarara uğratılmasına sebep olan, ayrıca yapılan bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ederek aldıklarına dair tespitler bulunan, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 34 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilimiz merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı
Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı
Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı
Van'da 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinde dolandırıcılık: 30 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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