Van'da "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu söyleşi - Haberler

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Van'da "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu söyleşi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu söyleşi düzenleyecek.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu söyleşi düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü yazar Canten Kaya ile "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu söyleşi düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, "Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda (Hilton Oteli Karşısı) 8 Mart 2022 Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte Kaya, katılımcılara mutlu ve huzurlu ailenin sırları, aile içi iletişim, nasıl daha mutlu olabilirim konuları hakkında bilgiler verecek. Gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davetlidir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Van, Yerel, Haberler

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