Van'da Mevlana Haftası etkinliği - Haberler
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Van'da Mevlana Haftası etkinliği

Van'da Mevlana Haftası etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenledi.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, büyük Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'yi Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda bir program düzenledi. Program Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in açılış konuşmaları ile başlarken, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatının slayt sunumuyla devam etti.

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Kreşi öğrencileri tarafından hazırlanan programda yaşları 3 ile 5 yaşında olan çocuklar semazen gösterimi yaptı. Çocukların semazen gösterimi katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi. - VAN

Van'da Mevlana Haftası etkinliği

Van'da Mevlana Haftası etkinliği

Van'da Mevlana Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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