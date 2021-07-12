Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen "Köyler Arası Futbol Ligi" turnuvası başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen "Köyler Arası Futbol Ligi" turnuvası başladı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 22 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları yapıldı.

Bostaniçi Semt Sahası'nda oynanan açılış müsabakalarında Baklatepe-Yalınağaç karşılaşması 4-1, Aşağı Gölalan-Kevenli karşılaşması da 5-2 sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede spor kültürünü hakim kılmak ve sporu tabana yaymak istediklerini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan'ın büyük katkısının olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Spora erişimde dezavantajlı olan köylerimizde takımlar oluşturduk ve köyler arası futbol ligimizi kurduk. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Maçların dostluk ve kardeşlik havası içinde geçmesini temenni ediyoruz. Tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ligimiz 12-15, 16-18 ile 19 yaş ve üstü grupları kapsıyor. Müsabakaların ardından ilk 3 takımımıza çeşitli ödüller verilecek. Lige katılan tüm takımların forma, şort, tuzluk ve krampondan oluşan spor malzemelerini sosyal belediyecilik gereği biz karşıladık."

Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı
Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı
Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı
Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:34:00. #1.15#

title