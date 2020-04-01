VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI
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VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, polis ekipleri havadan helikopter ve drone ile karadan da ekip otolarıyla sürekli denetim yapıyor.

01.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:20
VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, polis ekipleri havadan helikopter ve drone ile karadan da ekip otolarıyla sürekli denetim yapıyor. Alınan kararlara uymayanlar, anonslarla uyarılıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle her geçen yeni tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşa da sürekli evde kalmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı ile insanların daha çok bir araya geldiği kafeler, lokantalar, kahvehaneler gibi yerlerin kapatılması ile caddeler ve sokaklardaki insan yoğunlu azaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde helikopter ve drone da kullanılıyor. Özellikle sahilde ve parklarda gezenleri helikopterden tespit eden ekipler, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Denetimler sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Havadan denetim sırasında parkta oturan 2 kişi, yapılan anonsla uyarıldı. Helikopterden gelen anonsu duyan bu kişiler, koşarak parktan ayrıldı.

'BU İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜ'

Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akkaş, Van'daki son durumu gözlemlemek için helikopterle denetim yaptı. Akkaş, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Van'da da sıkı bir şekilde denetimlerin yapıldığını söyledi.

Van'da vatandaşların güzel havalarda en çok tercih ettiği Edremit ilçesindeki park ve bahçelerin bomboş olduğunu belirten Akkaş, şöyle konuştu:

"Bu bizim istediğimiz bir durum. Bu kesimde insanlar evlerine çekilmiş durumdalar ve sahillere inmiyorlar. Ekiplerimiz sürekli buralarda devriye halindeler ve eğer burada vatandaşları gördükleri takdirde hemen evlerine gitmeleri konusunda uyarılarını yapıyor. Asıl halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş yaptığı cadde ve sokaklarımız önemli. Orada da devriye ekiplerimiz görevlendirildi. Şehrimizin giriş noktalarında da 24 saat esasına göre şehrimize gelen bütün araçlar kontrol edilmekte bu kontrolün amacı da 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evde kalmaları konusunda alınan kararlar ile ilgili denetleme. Toplu taşıma araçlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kapasitesinin altında yolcu alabilecek. Bunlarla ilgili denetimlerimizde devam ediyor."

HAVADAKİ EKİPLER, KARADAKİ EKİPLERE BİLDİRİYOR

Helikopterle denetim sayesinde şehirdeki yoğunluğun görülebildiğini ifade eden Akkaş, "Şehir merkezlerinde yoğun bir kalabalık yoksa bu iyi ama eğer kalabalık devam ediyorsa, bununla ilgili tedbirlerimizi sıklaştırmamız gerektiği anlaşılacaktır. Şu anda helikopterle dolaşmamızın önemli sebeplerinden biri de budur. Karada devriye ekiplerimiz bulunmakta. Havadan da halkın yoğun olarak bulunabileceği yerler zaman zaman pilotlarımız tarafından kontrol edilip, karada bulunan ekiplerimize bildirilmekte. ve ekiplerimiz vatandaşlarımızı ikna ederek evlerine gönderiliyor" dedi.

HAFTA SONU UYARILARA UYDULAR

Van'da birkaç gün öncesine kadar kalabalığın çok daha yoğun olduğunu belirten Akkaş, biraz olsun insan sirkülasyonu ve araç trafiğinin azaldığını söyledi. Amaçlarının mümkün olduğunca sokakta kimsenin kalmaması olduğunu belirten Akkaş, yaptıkları çalışmanın karşılığını da aldıklarını söyledi. Vatandaşların dışarı çıkmaması ve evlerinde kalmaları halinde bu salgını daha rahat bir şekilde atlatacaklarını belirten Akkaş, özellikle Van'da hafta sonu vatandaşların uyarılara uyduğunu söyledi.

Van merkezde bulunan ve vatandaşların en çok gittiği Kurtuluş Parkı'nın havadan inceleyen Akkaş, "Şu an havadan gördüğüm bir manzara beni çok fazla mutlu etti. Vatandaşların en çok gittiği şehir merkezindeki Kurtuluş Parkı'nda kimse yok. Bizim istediğimiz görüntü bu. Parklarda, bahçelerde, sokaklarda insanlarımızın olmaması evlerinde bulunması. Yani bu görüntü beni mutlu etti" dedi.

UYGULAMA NOKTALARINDA DA SIKI TEDBİR

Şehrin birçok noktasında oluşturulan uygulama noktalarında da polisler sıkı tedbirler alıyor. İlçelerden Van'a giriş yapan araçların ve toplu taşıma araçlarının kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, dışarı çıkan kişilere de evde kalmaları konusunda çağrı yapılıyor. Helikopterle buralarda da inceleme yapan Akkaş, şöyle konuştu:

"Van'ın İran sınırındaki ilçeler olan Saray, Özalp ve Çaldıran ilçelerinden gelen yolun birleştiği yerde şu anda uygulama noktamız var. Şu anda o uygulama noktasından geçiyoruz. Burada araç geçişlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Bunun önemli sebeplerinden biri Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasıdır. Burada ekipler eğer varsa yolcu taşıma araçlarında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bunun yanında herhangi önemli bir sebebi yokken dışarı çıkmış vatandaşlarımız da o uygulama noktasında vatandaşlara lütfen evden kalın çağrılarını yapıyor."

VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI
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