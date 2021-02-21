Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
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Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler

21.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:16
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için lapa lapa yağan karın altında mini konser verildi.

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için lapa lapa yağan karın altında mini konser verildi. Konserde müzisyenlerin söylediği şarkılara vatandaşlar evlerinin balkonlarına çocuklarıyla çıkarak eşlik etti, oynadı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasaklarında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştiriyor. Müzik grubu, bu hafta da ilçenin Hatuniye  Mahallesi'nde yaşayanlara lapa lapa yağan kar yağışının altında konser verdi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek, oynadı. Vatandaşlar, kısıtlama boyunca kendilerine bu tür etkinlikler düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti. 

İLGİ BÜYÜKİpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, pandemi başladığından bu yana evde kalan vatandaşlara konserler vererek moral vermeye çalıştıklarını söyledi. Akarslan," İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Bey'in talimatıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde evde kalan vatandaşlarımıza mobil sahne aracımızla mini konser vermekteyiz. Kısıtlamanın başladığı ilk günlerden itibaren başladık. Vatandaşlarımız da baya ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın özellikle balkonlarında ve evlerinin camlarında bizi izlemelerini istiyoruz. Vatandaşın memnuniyeti çok iyi. Sosyal medyada bizi takip edip, her hafta 'bizim sokağa, bizim mahalleye gelin' diye bize mesaj atıyorlar. Olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımız mini konserlerimize evlerinin balkonlarında eşlik ediyorlar. Çok da mutlu oluyorlar" dedi.

 


Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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