Van'da Kırgız Türklerinin düzenlediği "kültür şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, "kültür şenliği" düzenledi.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde yaşıyor.

Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türklerinin köy meydanında düzenledikleri "kültür şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, kökbörü (oğlak kapmaca) oyunu, halk oyunları, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi yapıldı, yeni evlenen gelin gelenek ve göreneklerine uygun, at sırtında damat evine getirildi.

Şenliği izleyenler, yöresel çalgılar eşliğinde söylenen şarkılarla doyasıyla eğlendi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, buradaki konuşmasında, Ulupamirlilerin yöre halkıyla yeni bir gelecek inşa ettiğini söyledi.

Örf ve adetlerini yıllardır yaşatan Kırgızlıları tebrik eden Bilmez, birlik ve beraberlik içinde bir hayat sürmek için herkesin elinden geleni yaptığını kaydetti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin farklı etnikten birçok millete yurt olduğunu ve birlik içinde yaşadıklarını ifade etti.

Şenliğe, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.