Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi. Teknenin, kilitli halde tutulan 60 mülteciyle battığı ifade ediliyor.

Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarında bugüne kadar 13 cesede ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi. Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü. Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı.

10 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

Ekipler tarafından 10 gün süren çalışmalar sonucu teknenin yeri tespit edilerek çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne, Çarpanak açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştur. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.