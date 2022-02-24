Van'da kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 72 yaşındaki Mehmet Öner'in tıkanan kalp damarı, kentte ilk kez kullanılan damar içi ultrason görüntüleme cihazı (IVUS) ile açıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi'nde oturan Öner, rahatsızlanınca YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Öner'in kalp krizi geçirdiği ve daha önce stent takılan bir damarında tıkanma tespit edildi.

YYÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Erdoğan ve ekibi, kentte ilk kez damar içi ultrason görüntüleme cihazı kullanarak, damarda oluşan tıkanıklığı açtı ve Öner'in hayata tutunmasını sağladı.

"Hastanın sağlık durumu iyi"

Avrupa Kardiyoloji Derneği (EAPCI) Ulusal Temsilcisi de olan Dr. Emrah Erdoğan, AA muhabirine, 72 yaşındaki Öner'in daha önce geçirdiği krizlerden dolayı ileri derecede kalp yetmezliğinin bulunduğunu söyledi.

Hastaya kalp anjiografisi uyguladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastamıza daha önce takılan stentin içinde yüzde 90 darlık, kalbin yüzde 80'ini besleyen ana damarında da yüzde 70'e yakın darlık olduğunu tespit ettik. Hastamızın durumu kritikti. Bu durum iki tedavi seçeceğini karşımıza çıkardı. Biri açık kalp ameliyatı öbürü ise stent takılarak damarı açmaktı. Hastamızda ileri derecede kalp yetmezliğinin bulunması ve damar yapısının cerrahiye uygun olmaması nedeniyle stent takmaya karar verdik. Bu işlemin en iyi şekilde yapılması için damar içi kamera sistemini kullanmak gerekiyordu. IVUS yöntemiyle hastanın öncelikle damarlarını görüntüledik. Sonrasında buna uygun olarak eski damarın içine balon yaptık ve ana damara uygun şekilde stent taktık. Tedavimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Hastanın sağlık durumu iyi."

"Ölümleri azaltıyor"

Damar içi ultrason yönteminin Van'da ilk kez uygulandığını belirten Erdoğan, YYÜ'nün ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin burslarıyla 2019 yılında Avrupa'nın en büyük kalp merkezlerinden Barts Heart Center'a giderek 2 yıl boyunca damar içi görüntüleme üzerine araştırma yaptığını aktardı.

IVUS ile damarın içini 360 derece görme imkanının olduğunu anlatan Erdoğan, "Böylece damarın darlık derecesini, takacağınız stentin net uzunluğunu, çapını, damarın içini tıkayan kirecin yumuşak mı, sert mi olduğunu net olarak değerlendirebiliyoruz. Bu sayede hastaya çok daha kaliteli ve daha az riskli bir işlem yapıyoruz. Avrupa'da ve dünyada sıklıkla bu yöntem uygulanıyor. Ana damara IVUS eşliğinde stentin takılması hastanın sonrasında yaşanacak damar tıkanıklığını ve ölümleri sadece anjiyografiye göre yarı yarıya azaltıyor." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise hastanelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Damar içi ultrason yönteminin Van'da ilk kez uygulandığını vurgulayan İliklerden, "IVUS'la hastanın kalp damarlarını yapısı değerlendiriliyor. Ardından stent işlemi yapılıyor. Bu yöntem çok özel bir teknik. Hocamız bu tekniğin eğitimini iki yıl boyunca Londra'da aldı. Hocamızın Londra'da eğitim almasına vesile olan rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Hasta Mehmet Öner de yapılan müdahale sayesinde hayata tutunduğunu belirterek, "Daha öncede kalp krizi geçirdim. Kalp damarlarım tıkanmıştı. Rahatsızlanınca buraya getirildim. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Sağlık durumum çok iyi. Kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.