Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
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Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu

Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'da tam kapanmanın sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

VAN'da tam kapanmanın sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde 17 gün aradan sonra esnaf işbaşı yaptı, herkesin kurallara uyması çağrısında bulundu.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Van'da tam kapanmanın  sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde başlayan kademeli normalleşme ile birlikte kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, özellikle bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla Van'da trafikte  de yoğunluk yaşanırken, 17 günlük aradan sonra  esnaf da işbaşı yaptı,

Yusuf Adıyaman "Umarım bir daha böyle bir şey olmaz. Esnaf olarak biz çok etkilendik. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen bütün halkımız uyusun. Şu an Türkiye'de Van çok iyi bir durumda. Hepsinden tek isteğimiz esnaf ve halk olarak bu hastalıktan çok etkilendik. Bu hastalığın bir an önce bitmesi için lütfen kurullara uyalım."dedi.Bir banka önünde kuyrukta bekleyen Erdoğan Ataç da  yasağın kalmasıyla birlikte özellikle bankalar önünde uzun kuyruklar oluştuğunu, vatandaşların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu
Van'da kademeli normalleşmenin ilk gününde insan yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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