Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası

Van'da içme sularının hastalığa neden olduğu iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, sosyal medyada yer alan "içme suyu hasta ediyor" iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VASKİ binasında düzenlediği basın toplantısında, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerindeki "içme suyunun hastalığa neden olduğu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

''KONTROLLER SÜREKLİ YAPILIYOR''

Kentin içme suyunun Gürpınar ilçesindeki kaynaktan elde edildiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Bu su, arıtmadan geçirilmesi gereken bir kaynak suyu değildir. Depolarımızda klorlama sistemiyle mikrobiyolojik arıtma sağlanmaktadır. İçme suyuyla ilgili kontroller sürekli yapılmaktadır. Şehrin şebeke sularıyla ilgili kontrol yetkisi belediyemiz ya da VASKİ'de değildir. Bu yetki İl Sağlık Müdürlüğündedir. İçme suyu ve insani tüketim sularıyla ilgili kontrol yetkisi tamamen Sağlık Bakanlığına aittir. Yetkimiz ve kontrolümüz dışında içme suları kontrol ediliyor. İçme sularımızda hastalık yapacak herhangi bir mikrobiyolojik belirti yoktur."

''SUDA HASTALIK YAPICI MİKROP BULUNMAMAKTADIR''

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun test edildiğini ve raporların kuruma gönderildiğini aktaran Kaplan, "Burada gizlenecek bir durum yoktur. İstenildiği zaman Halk Sağlığı Müdürlüğünden bu raporlar alınabilir. VASKİ'nin Gürpınar'dan Van'a getirdiği ve bu şehre dağıttığı suda hastalık yapıcı herhangi bir mikrop bulunmamaktadır. Bu bizim değil, İl Sağlık Müdürlüğünün tespitidir." diye konuştu.

Algı siyasetiyle işlerinin olmadığını, VASKİ'yi kentin göz bebeği bir kurum haline getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kaplan, ilçelerin arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emine Ezgi Özdemir