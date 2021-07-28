Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası

Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası
Anadolu Ajansı / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Van'da içme sularının hastalığa neden olduğu iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, sosyal medyada yer alan "içme suyu hasta ediyor" iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VASKİ binasında düzenlediği basın toplantısında, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerindeki "içme suyunun hastalığa neden olduğu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

''KONTROLLER SÜREKLİ YAPILIYOR''

Kentin içme suyunun Gürpınar ilçesindeki kaynaktan elde edildiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Bu su, arıtmadan geçirilmesi gereken bir kaynak suyu değildir. Depolarımızda klorlama sistemiyle mikrobiyolojik arıtma sağlanmaktadır. İçme suyuyla ilgili kontroller sürekli yapılmaktadır. Şehrin şebeke sularıyla ilgili kontrol yetkisi belediyemiz ya da VASKİ'de değildir. Bu yetki İl Sağlık Müdürlüğündedir. İçme suyu ve insani tüketim sularıyla ilgili kontrol yetkisi tamamen Sağlık Bakanlığına aittir. Yetkimiz ve kontrolümüz dışında içme suları kontrol ediliyor. İçme sularımızda hastalık yapacak herhangi bir mikrobiyolojik belirti yoktur."

''SUDA HASTALIK YAPICI MİKROP BULUNMAMAKTADIR''

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun test edildiğini ve raporların kuruma gönderildiğini aktaran Kaplan, "Burada gizlenecek bir durum yoktur. İstenildiği zaman Halk Sağlığı Müdürlüğünden bu raporlar alınabilir. VASKİ'nin Gürpınar'dan Van'a getirdiği ve bu şehre dağıttığı suda hastalık yapıcı herhangi bir mikrop bulunmamaktadır. Bu bizim değil, İl Sağlık Müdürlüğünün tespitidir." diye konuştu.

Algı siyasetiyle işlerinin olmadığını, VASKİ'yi kentin göz bebeği bir kurum haline getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kaplan, ilçelerin arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emine Ezgi Özdemir

Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek
Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek
Doğruluk Kontrolü
Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Van'da içme sularının hastalığa neden olduğu iddiaları sosyal medyada yer almıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, iddiaları yalanlayarak sularda düzenli olarak kontrollerin yapıldığını belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Prens William Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da içme sularının hastalık taşıdığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:04:32. #1.14#

title