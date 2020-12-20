Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
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Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri

20.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:12
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu evde kalan vatandaşlar, sokak dinletisiyle moral buldu.

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu evde kalan vatandaşlar, sokak dinletisiyle moral buldu. 

Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında, evde kalan vatandaşlara İpekyolu Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla, moral amaçlı sokak konserleri verildi. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlara konser verdi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek moral depoladı. 

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, pandemi sürecinin başladığı günden bu güne değişik alanlarda Van halkına hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek,"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde sokak konserleri ile evlerinde kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun motivasyon desteği vermeye çalışıyoruz. Uzun süre evde kalan vatandaşlarımızın hareketsiz kalmalarını engellemek adına balkonlara davet edip, onlara hareketlilik kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün de gençlik merkezimizin gönüllü gençleri, müzisyenleri ile toplu konutun olduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bu sokak konseri ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

- Van
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri
Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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