Van'da doğaseverler tarihi Saint Thomas Manastırı'nın bulunduğu bölgeyi gezdi - Haberler
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Van'da doğaseverler tarihi Saint Thomas Manastırı'nın bulunduğu bölgeyi gezdi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'da doğaseverler tarihi Saint Thomas Manastırı'nın bulunduğu bölgeyi gezdi

Van'da doğaseverler Gevaş ilçesinde 11. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Saint Thomas Manastırı'nın bulunduğu bölgeyi gezdi.

VAN (AA) - Van'da doğaseverler Gevaş ilçesinde 11. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Saint Thomas Manastırı'nın bulunduğu bölgeyi gezdi.

İlçenin Altınsaç köyünde 2 bin rakımda bulunan manastır ve çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları ile güzel görüntü oluşturan manastır drone ile havadan görüntülendi.

Doğasever Yusuf Özhan, karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Düzenlenen etkinlikler sayesinde kente gelerek tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı bulduğunu belirten Özhan, "Bu bölgeye ikinci kez geliyorum. Tırmanışta biraz zorlandık ama çıkabildik. Müthiş bir tarihi manastır, doğa ve manzara karşıladı bizleri. Nadir bulunan bir tarihi manastır ve manzara var burada. Herkesin gelip bu eşsiz güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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