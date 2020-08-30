Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos töreninde
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Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos töreninde

Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos törenindeVAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

30.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:22

Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos töreninde

VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik önündeki törene, evlerinin önündeki çöp kutusunda atıkları toplarken gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp, düzelterek tel örgülere asan Yunus (14) ve Argeş Duman (13) kardeşler de davet edildi. Ellerindeki Türk bayrakları ile tören alanına gelen Duman kardeşler, Vali Mehmet Emin Bilmez'in makam aracıyla Akköprü Mahallesi'ndeki şehitlik mezarlığına götürüldü.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü çelenk sunma töreni Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik binası önünde yapıldı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çöplükte buldukları bayraklara sahip çıkan Argeş ve Yunus Duman kardeşler katıldı. Çelenk sunma törenine katılan protokol üyeleri, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti.

VALİLİĞİN ÖZEL DAVETLİSİ OLARAK TÖRENE KATILDILAR

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki çöplükte, 3 gün önce hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp, düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler de valiliğin özel davetlisi olarak Zafer Bayramı törenine katıldı. Pandemi nedeniyle çok az sayıda vatandaşın katıldığı törende, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene valiliğin özel davetlisi olarak katılan Yunus ve Argeş Duman kardeşler Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte makam aracına binerek, Akköprü Mahallesi'ndeki Şehitlik Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyen Yunus ve Argeş Duman daha sonra Vali Bilmez tarafından evlerine uğurlandı.

Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos töreninde

Kaynak: DHA

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