Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor - Haberler
Halk Eğitimi Merkezi, Muradiye, Van, Güncel

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

02.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:52
Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezindeki sınıfları atölyeye dönüştüren, aralarında güvenlik korucusu, esnaf, eğitmen, terzi ve ev kadınlarının bulunduğu gönüllüler, salgın nedeniyle artan ihtiyacı karşılamak için maske üretimine başladı.

Kaymakamlığın desteğiyle temin edilen malzemelerle üretilen maskeler, Van'daki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra sağlık çalışanlarına, askerlere, polis memurlarına ve ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin de çalışmalar sırasında kendilerini korumaları gerektiğini, bu amaçla çalışma başlattıklarını söyledi.

"Devlet millet dayanışmasının güzel bir örneği"

Personellerin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla üretime başladıklarını kaydeden Savar, şöyle konuştu:

"Başlattığımız bu çalışma bizi memnun eden sosyal dayanışma faaliyetine dönüştü. Maske üretimine başladığımızda iki personelimiz çalışırken ilçemizde görev yapan ve mesleği terzilik olan güvenlik korucuları arkadaşlarımız da atölyede gönüllü olarak çalışmak istediklerini belirtti. Bu gönüllülük daha büyüyerek terzilik yapan esnafımızın 'biz de destek olmak istiyoruz' demesiyle daha güzel bir boyuta ulaştı. İlçemizde bu sosyal dayanışma, millet-devlet kaynaşmasına güzel bir örnek olmuştur. İnsanlarımızın bu zor zamanlarda bir araya gelmesi ve emeklerini hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyması, takdire şayan bir davranış. Bu çalışmaya emek veren kurumlarımıza, güvenlik korucularımıza ve esnafımıza şükranlarımı sunuyorum."

"İhtiyacı olan kurumlara dağıtılıyor"

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'ın desteğiyle koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske ürettiklerini belirtti.

İlk etapta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitmenlerle çalışma başlattıklarını anlatan Zorlu, çalışmadan haberdar olan güvenlik korucuları, ev kadınları ve terzilerin de projeye dahil olmak istediğini dile getirdi.

Gönüllülük esasına dayanan çalışmada, artan maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Zorlu, şöyle konuştu:

"20 gönüllümüz 'biz de bu işin içinde varız' diyerek güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan Vefa ekiplerine maske üretiyor. Hazırlanan maskeler Van'da 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. Bu süreçte elimizden geldiği kadar devletimizin yanında yer alarak verilen mücadeleye katkı sağlamak istiyoruz."

Terzilik yapan Nazime Çelik de gönüllü olarak çalışmaya katıldığını bildirerek, "Ücret almadan burada maske üretiyoruz. Çocuklarım uzaktan eğitime katıldığı için kumaşları eve götürerek dikiyorum. Ailem de bu konuda bana destek veriyor. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Biz de elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların '1-2 hafta çok kritik' uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Basketbolcu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:32:54. #1.14#
title