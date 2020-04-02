Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezindeki sınıfları atölyeye dönüştüren, aralarında güvenlik korucusu, esnaf, eğitmen, terzi ve ev kadınlarının bulunduğu gönüllüler, salgın nedeniyle artan ihtiyacı karşılamak için maske üretimine başladı.

Kaymakamlığın desteğiyle temin edilen malzemelerle üretilen maskeler, Van'daki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra sağlık çalışanlarına, askerlere, polis memurlarına ve ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin de çalışmalar sırasında kendilerini korumaları gerektiğini, bu amaçla çalışma başlattıklarını söyledi.

"Devlet millet dayanışmasının güzel bir örneği"

Personellerin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla üretime başladıklarını kaydeden Savar, şöyle konuştu:

"Başlattığımız bu çalışma bizi memnun eden sosyal dayanışma faaliyetine dönüştü. Maske üretimine başladığımızda iki personelimiz çalışırken ilçemizde görev yapan ve mesleği terzilik olan güvenlik korucuları arkadaşlarımız da atölyede gönüllü olarak çalışmak istediklerini belirtti. Bu gönüllülük daha büyüyerek terzilik yapan esnafımızın 'biz de destek olmak istiyoruz' demesiyle daha güzel bir boyuta ulaştı. İlçemizde bu sosyal dayanışma, millet-devlet kaynaşmasına güzel bir örnek olmuştur. İnsanlarımızın bu zor zamanlarda bir araya gelmesi ve emeklerini hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyması, takdire şayan bir davranış. Bu çalışmaya emek veren kurumlarımıza, güvenlik korucularımıza ve esnafımıza şükranlarımı sunuyorum."

"İhtiyacı olan kurumlara dağıtılıyor"

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'ın desteğiyle koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske ürettiklerini belirtti.

İlk etapta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitmenlerle çalışma başlattıklarını anlatan Zorlu, çalışmadan haberdar olan güvenlik korucuları, ev kadınları ve terzilerin de projeye dahil olmak istediğini dile getirdi.

Gönüllülük esasına dayanan çalışmada, artan maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Zorlu, şöyle konuştu:

"20 gönüllümüz 'biz de bu işin içinde varız' diyerek güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan Vefa ekiplerine maske üretiyor. Hazırlanan maskeler Van'da 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. Bu süreçte elimizden geldiği kadar devletimizin yanında yer alarak verilen mücadeleye katkı sağlamak istiyoruz."

Terzilik yapan Nazime Çelik de gönüllü olarak çalışmaya katıldığını bildirerek, "Ücret almadan burada maske üretiyoruz. Çocuklarım uzaktan eğitime katıldığı için kumaşları eve götürerek dikiyorum. Ailem de bu konuda bana destek veriyor. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Biz de elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA