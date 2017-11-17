Van'da, "Cennet Vatanım Türkiye" Fotoğraf Yarışması

Tuşba Belediyesi ile Van Fotoğrafçılar Derneğince (VANFOD), "Cennet Vatanım Türkiye" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.



Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kentteki bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıda, biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden olan Türkiye'nin, güzelliklerini tüm dünyaya göstermek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.



Yarışmanın 21 Kasım'da başlayacağını belirten Özgökçe, "Ülkemizin ve ilimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yarışmayı düzenlemeye karar verdik. Bunun en güzel yolu fotoğrafçılarımızla birlikte bu esrarengiz güzellikleri sadece yerinde değil, çektikten sonra tüm dünyaya tanıtıp, gösterebilmektir." ifadesini kullandı.