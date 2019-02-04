Van'da AK Parti'den Birlik Mesajı

Van'da, AK Parti'nin eski ve yeni teşkilat üyeleri bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen buluşma programında bir araya gelen teşkilat üyeleri, yerel seçimlerde AK Parti'nin başarılı olması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Programda konuşan Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü partisi olduklarını belirterek, AK Parti hükümetlerinin ülkeye unutulmayacak hizmetler yaptığını söyledi.

Van'ın AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla gelişebileceğini, gençlerin kazanacağını belirten Gülaçar, "Bu şehri AK Parti'nin ellerine teslim ederek, 31 Mart'ta taçlandıracağız. Bizim sahada inandığımız gibi, inandırmamız lazım. Bu ülkenin ve bu şehrin AK Parti'ye ihtiyacı var. Van ve bölge huzur içinde bir seçime gidiyor. Seçimlerde ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Sadece eşitlik istiyorduk, adalet istiyorduk. Göz göre göre yapılan haksızlıkların ve hırsızlıkların durdurulmasını istiyorduk. Bizim tek isteğimiz eşitlik ve adalet." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas de teşkilatı daha da büyütmek için çaba göstereceklerini belirterek, eksikliklerinin olabileceğini, bunun giderilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Van'ın kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Arvas, kenti eski değerlerine nasıl kavuşturacakları konusunda çalışacaklarını aktardı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da Van'a ve Vanlılara hizmet için geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu görev bana verildi. Daha önce bir meslek odasında iki defa başkan olarak seçildim. Buradaki varlığım sizleri asla rahatsız etmeyecek. Sizlere katkı sunmak için burada olacağım. Bunun sözünü sizlere veriyorum. AK Parti, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. O yüzden geçmiş deneyimlerimizi sizlere paylaşmak ve yerel iktidarı ele geçirmek için burada olacağım. Birbirimize ihtiyacımız var. Siyasi partilerin fıtratı gereği bu gereklidir. Bu şekilde kentimize hizmet edebiliriz."

Takva, bundan sonra tüm teşkilat üyeleriyle omuz omuza çalışarak başarıya ulaşacaklarını dile getirdi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise eski ve yeni teşkilat mensuplarının bir araya gelmesinin önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, "Bu dava, birlik, beraberlik davasıdır. Nefsimize göre değil mantığımıza göre hareket etmeliyiz. Çünkü bazen nefsimize yenik düşüyoruz. Bizim derdimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi kimse bozamaz." dedi.

AK Parti eski İl Başkanı Abdullah Aras da birlik ve beraberlik mesajı vermek ve adaylara desteklerini açıklamak amacıyla programa katıldıklarını belirterek, partinin başarılı olması için gereken çabayı göstereceklerini aktardı.

Program, konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA