72 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde arazide yapılan aramada 60 kilo 710 gram eroin, 11 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde arazide yapılan aramada 60 kilo 710 gram eroin, 11 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki arazide arama yaptı.

Narkotik köpeği "Irmak"ın da kullanıldığı aramada, 60 kilo 710 gram eroin, 11 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan