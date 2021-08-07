42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
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42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki operasyonlarda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki operasyonlarda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik arama köpekleri "Thor" ve "Irmak" ile iki ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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