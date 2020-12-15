Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de yerin 9.20 km altında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.