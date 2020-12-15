Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
15.12.2020 01:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:27
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de yerin 9.20 km altında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
AFAD, vatandaşları korkutan sarsıntı sonrası yaptığı açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." dedi.