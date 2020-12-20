Van ve Muğla'da deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van ve Muğla'da deprem

20.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:10
Van ve Muğla'da deprem

AFAD verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Muğla'da da 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4,5 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

AFAD AÇIKLAMA YAYINLADI

AFAD, depremin ardındanyayınladığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

AFAD'ın bir diğer paylaşımında, "Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması yapıldı.

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'DA 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan AFAD, saat 06:14'te Muğla'da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.99 kilometre olarak açıklandı. Saat06:16'da ise 3.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Gülben Ergen Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Pierre Webo Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Adana Yangın Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van ve Muğla'da deprem | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 08:11:01. #1.14#
title