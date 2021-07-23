Van'da 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'nda tespit ettikleri araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği "Irmak" ile yapılan aramada, 564 paket halinde 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İki olayla ilgili M.Ü. ve G.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan