Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
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Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk

Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı.

VAN'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı. Firmalar, yolcu talebini karşılayabilmek için ek seferler düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Van'da, şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu yoğunluğu yaşandı. Tam kapanma kararına saatler kala memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu.Otobüs firması yetkilisi Halit Yıldız, yolcuların zor durumda kalmaması için firma olarak ek seferler yaptıklarını belirterek, "Firmamızın servis yapmadığı yer yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tam kapanma kuralına biz de uyuyacağız. Yasak öncesi yoğunluk var. Biz de ek seferler yaparak yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi.


Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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